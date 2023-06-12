Гладилин рассказал, что нужно ЦСКА для победы в чемпионате России

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, что необходимо столичному ЦСКА для борьбы за золотые медали РПЛ.

«Конкурировать с «Зенитом»? Ну, состав у ЦСКА есть. Если они стабилизируются, будут играть стабильно... Чтобы стать чемпионом, нужно регулярно набирать очки. «Зенит» это делает в отличие от других команд. ЦСКА дает отдельные яркие игры, а надо играть стабильно весь чемпионат. Вот именно этим отличается «Зенит», не чем-то он сверх превосходит ЦСКА, но он стабильно добирает очки в каждой игре. Если «Зенит» сохранит весь состав, который сейчас есть, то победить его будет сложно. И ЦСКА, и «Спартаку» — всем, кто будет ставить эту задачу — надо стабилизировать игру, и в каждом матче добиваться результата. Если будут провалы, то «Зенит» уйдет в отрыв и снова станет чемпионом», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

ЦСКА обыграл «Краснодар» в суперфинале FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 6:5). В РПЛ команда Владимира Федотова финишировала на второй строчке, отстав от «Зенита» на 12 очков.