Гинер заявил, что Мариу Фернандес останется в ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба защитника Мариу Фернандеса.

– Фернандес никуда не уходит. Мы его не продаем. Разговоры должны быть всегда. Каждый год говорят, что у Гинера в левом или правом кармане закончились деньги и клуб развалился. В том году говорили, что команду поменяли, потому что нет денег. Сделаете анализ, что эпоха закончилась.

Ребята по 37-38 лет должны уйти. Не может всегда быть одно и то же. Менять, как другие клубы: "возьмем два-три молодых и два-три оставим старых", считаю неправильным. И тренер со мной согласился. Не могут игрок 38-летний и 18-летний играть на одних скоростях. Еще обсуждали, что ЦСКА будет бороться за выживание, а затем не станем ли чемпионами. Надо когда-то меняться и жить еще 10-15 лет.

– Бекао обратной дороги в ЦСКА нет?

– Почему нет? Была аренда, осталось выяснить останется или нет. И без него проблем хватает.

– Что можете сказать по Дзагоеву?

– Надеюсь, что он восстановится, выйдет на свой уровень. Он игрок сборной России. Клуб его бросать тоже не собирался. У нас семейный подход ко всему.

– Влашича было тяжело подписать?

– Нет, у нас дружеские отношения с "Эвертоном"​. Его хозяин тепло к нам относится, даже условия дал особые. (Арман Мкртчян)

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