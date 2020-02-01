Гинер рассказал, в каком случае Чалов мог бы уйти из ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» отметил, что нападающий Федор Чалов сам решил не покидать клуб.

— Предложение по Чалову было, — рассказал Гинер. — Давали очень хорошие деньги. Но Федору нужно было еще окрепнуть. Я с ним на эту тему разговаривал. Мы никогда не рассматриваем со стороны денег. Если бы у нас было предложение, Федя был бы готов и его приглашал бы клуб, который чуть ниже топ-клубов — однозначно мы бы его отпустили. Иначе футболист перестанет играть.

Федя сам принял решение не ехать в Англию. Зачем уезжать из ЦСКА, который играет в Лиге чемпионов, в клуб, который борется за право остаться в премьер-лиге? Просто уехать? Такой цели не было. Ребята, которые хотят ехать в новые чемпионаты, должны учить язык. Это в первую очередь.