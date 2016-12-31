Гинер поздравил болельщиков ЦСКА с Новым годом

Президент ЦСКА Евгений Гинер поздравил болельщиков команды с Новым годом. В своем выступлении Гинер подчеркнул, что в 2016 году клуб столкнулся с трудностями, которые лишь сделают клуб сильнее.
"Этот год был для нас очень важным. Мы стали шестикратными чемпионами России и открыли свою домашнюю арену. Такие события случаются в жизни далеко не каждого клуба, и я рад, что это произошло именно с нами. Наряду с достижениями, конечно, были и трудности. Футбольная осень 2016 года стала для нас не совсем удачной. Мы столкнулись с трудностями, которые сделали нас лишь сильнее. Впереди Новый год. Думаю, что вы уже знаете, что загадать под бой курантов. С новым годом, дорогая красно-синяя семья", – сказал Гинер в видеообращении, опубликованном в твиттере ЦСКА.
На календаре 31 декабря, до Нового года остаётся меньше суток и сегодня мы завершаем наш небольшой праздничный сериал! pic.twitter.com/m2xE3PuPh3– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 31 декабря 2016 г.
foreverCSKAforever
Spartak ekspress, до этого же как-то обходились без судей.
16:23 31 декабря 2016
Mark Krass
Папа Женя может всё, не зря он ГВК))Спасибо за стадион. Ребятам,за последнее чемпионство, вырванное с мясом у Ростова. Всех к-с братьев с Новым Годом!
16:20 31 декабря 2016
spartak ekspress
foreverCSKAforever всегда вряд ли у гинера не всегда на судей хватает
15:10 31 декабря 2016
Нубяшка
Интересно цска в раздевалке нарядили Васю или Лешу?
14:18 31 декабря 2016
bond1951
Женя и тебе всего наилучшего здоровья оптимизма удачи
14:05 31 декабря 2016
foreverCSKAforever
ЦСКА всегда будет первым!!!
13:46 31 декабря 2016