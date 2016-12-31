11:11 31 декабря 2016 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гинер поздравил болельщиков ЦСКА с Новым годом

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Президент ЦСКА Евгений Гинер поздравил болельщиков команды с Новым годом. В своем выступлении Гинер подчеркнул, что в 2016 году клуб столкнулся с трудностями, которые лишь сделают клуб сильнее.

"Этот год был для нас очень важным. Мы стали шестикратными чемпионами России и открыли свою домашнюю арену. Такие события случаются в жизни далеко не каждого клуба, и я рад, что это произошло именно с нами. Наряду с достижениями, конечно, были и трудности. Футбольная осень 2016 года стала для нас не совсем удачной. Мы столкнулись с трудностями, которые сделали нас лишь сильнее. Впереди Новый год. Думаю, что вы уже знаете, что загадать под бой курантов. С новым годом, дорогая красно-синяя семья", – сказал Гинер в видеообращении, опубликованном в твиттере ЦСКА.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (6)
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foreverCSKAforever

Spartak ekspress, до этого же как-то обходились без судей.

16:23 31 декабря 2016

Mark Krass

Папа Женя может всё, не зря он ГВК))Спасибо за стадион. Ребятам,за последнее чемпионство, вырванное с мясом у Ростова. Всех к-с братьев с Новым Годом!

16:20 31 декабря 2016

spartak ekspress

foreverCSKAforever всегда вряд ли у гинера не всегда на судей хватает

15:10 31 декабря 2016

Нубяшка

Интересно цска в раздевалке нарядили Васю или Лешу?

14:18 31 декабря 2016

bond1951

Женя и тебе всего наилучшего здоровья оптимизма удачи

14:05 31 декабря 2016

foreverCSKAforever

ЦСКА всегда будет первым!!!

13:46 31 декабря 2016

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