Гильермо Варела: «После ЧМ-2018 понял, что хочу играть в России»

Защитник «Динамо» Гильермо Варела рассказал о переходе в московский клуб.

— Этой осенью через несколько дней после закрытия трансферного окна «Копенгаген» взял на мою позицию свободного агента Петера Анкерсена, игрока сборной Дании, — приводит слова Варелы официальный сайт клуба. — После этого в клубе сказали, что на меня не рассчитывают. У меня быстро появилось несколько вариантов, но я выбрал «Динамо».

Я был в России два года назад — приезжал со сборной Уругвая на чемпионат мира. Видел, как здорово здесь все организовано, какие приятные и улыбчивые люди. Это был незабываемый для меня турнир, и я понял, что хочу здесь играть.

«Динамо» — сильный клуб с симпатичным стадионом и множеством болельщиков. Все, как я люблю! Я знаю, что главным тренером будет Сандро Шварц, который работал в «Майнце». Я слышал о нем очень хорошие отзывы из бундеслиги. Жду многого от нашего сотрудничества и хочу поскорее присоединиться к своей новой команде.