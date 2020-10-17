Гильермо Варела: «После ЧМ-2018 понял, что хочу играть в России»
Защитник «Динамо» Гильермо Варела рассказал о переходе в московский клуб.
— Этой осенью через несколько дней после закрытия трансферного окна «Копенгаген» взял на мою позицию свободного агента Петера Анкерсена, игрока сборной Дании, — приводит слова Варелы официальный сайт клуба. — После этого в клубе сказали, что на меня не рассчитывают. У меня быстро появилось несколько вариантов, но я выбрал «Динамо».
Я был в России два года назад — приезжал со сборной Уругвая на чемпионат мира. Видел, как здорово здесь все организовано, какие приятные и улыбчивые люди. Это был незабываемый для меня турнир, и я понял, что хочу здесь играть.
«Динамо» — сильный клуб с симпатичным стадионом и множеством болельщиков. Все, как я люблю! Я знаю, что главным тренером будет Сандро Шварц, который работал в «Майнце». Я слышал о нем очень хорошие отзывы из бундеслиги. Жду многого от нашего сотрудничества и хочу поскорее присоединиться к своей новой команде.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация: