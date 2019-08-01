Гильерме уверен, что Мурило станет одним из лучших защитников РПЛ

Вратарь "Локомотива" Гильерме назвал защитника Мурило очень талантливым. 22-летний бразилец стал игроком московской команды летом.

– Как вам Мурило? Нашли взаимопонимание?

– Мурило очень талантливый. Уверен, в будущем станет одним из лучших защитников в России. Но пока он еще в процессе адаптации. Хорошо, что Мурило сразу заиграл. Быстрее привыкнет к нашему футболу. Я стараюсь всегда быть рядом, чтобы помогать, ведь сам был на его месте. Мурило хороший парень, спокойный, хочет расти, сделать карьеру в "Локо".

– Какие у него перспективы в сборной Бразилии?

– Он уже выступал за олимпийскую команду. Если продолжит играть здесь, сто процентов снова попадет в олимпийскую сборную.

– С какой парой защитников вам комфортнее играть: Чорлука – Мурило или Чорлука – Кверквелия?

– Есть еще Хеведес. Вообще все защитники хорошие, во всех верю. У меня нет любимой связки. (Юлия Яковлева)

Полностью интервью Гильерме – здесь