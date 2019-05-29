Гильерме просит 3 миллиона за новый контракт с "Локо"

"СЭ" стали известны запросы 33-летнего вратаря Гильерме по поводу заключения нового соглашения с "Локомотивом" - действующее закончится в декабре этого года и стороны приступили к обсуждению вариантов продления трудовых отношений. Голкипер хотел бы получить подписной бонус в размере 3 миллионов евро, а также увеличить свою зарплату, которая сейчас равна 2,5 миллионам евро в год. Руководство клуба пока не готово принять условия футболиста.

Натурализованный бразилец выступает за красно-зеленых с августа 2007-го, за это время он в составе железнодорожников один раз становился чемпионом России и трижды брал Кубок. В сезоне-2018/19 Гильерме провел 42 официальных матча в РПЛ, Лиге чемпионов, национальных Кубке и Суперкубке, пропустив в них 43 мяча. Также в его активе 6 игр за сборную нашей страны.

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