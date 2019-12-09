Гильерме объяснил, почему решил получить российское гражданство

Вратарь «Локомотива» Гильерме признался, что ему было просто принять решение о получении российского гражданства, сообщает официальный сайт УЕФА.

33-летний Гильерме родился в Бразилии. Голкипер выступает за «Локомотив» с 2007 года. В ноябре 2015-го футболист получил российское гражданство.

«Не скажу, что было сложно принять это решение, — приводит слова Гильерме пресс-служба УЕФА. — В Бразилии я играл в основном составе полгода. Практически вся моя карьера прошла в России. Эта страна дала мне очень многое не только в профессиональном плане, но и в жизни. Приняв гражданство, я как бы благодарил Россию за все, что она сделала для меня».

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