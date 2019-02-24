Гильерме: "Не просто так кричу на Миранчуков"

Голкипер "Локомотива" Гильерме – о том, почему он кричит на братьев Миранчуков.

– Антон Миранчук говорил, что вы кричите на них с братом во время матчей даже больше Семина. Правда?

– Да. Но я же не просто так кричу, да и парни это знают. Хочу, чтобы они прогрессировали, это выдающиеся игроки, но еще молоды. Я так пытаюсь им помочь, их еще нужно подгонять. У братьев есть потенциал играть на самом высоком уровне. Вот и требую от них лучшей игры. Никогда не буду просто так давить на друзей, если не уверен в том, что они могут быть еще лучше. (Юлия Яковлева)

Полное интервью Гильерме – здесь.