Гильерме: "Не просто так кричу на Миранчуков"

Голкипер "Локомотива" Гильерме – о том, почему он кричит на братьев Миранчуков.
– Антон Миранчук говорил, что вы кричите на них с братом во время матчей даже больше Семина. Правда?
– Да. Но я же не просто так кричу, да и парни это знают. Хочу, чтобы они прогрессировали, это выдающиеся игроки, но еще молоды. Я так пытаюсь им помочь, их еще нужно подгонять. У братьев есть потенциал играть на самом высоком уровне. Вот и требую от них лучшей игры. Никогда не буду просто так давить на друзей, если не уверен в том, что они могут быть еще лучше. (Юлия Яковлева)
Полное интервью Гильерме – здесь.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/chempionat-rossii-po-futbolu-2018-19-lokomotiv-intervyu-s-gilerme-1515255/
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