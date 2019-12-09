Гильерме: «Меня рано сравнивать с Яшиным и Дасаевым»

Вратарь «Локомотива» и сборной России Гильерме считает, что его рано сравнивать с легендарными голкиперами Львом Яшином и Ринатом Дасаевым, сообщает официальный сайт УЕФА.

— Чувствуете себя продолжателем славных традиций таких голкиперов, как Лев Яшин, Ринат Дасаев? — вопрос Гильерме.

— Это очень большая ответственность, — приводит слова Гильерме пресс-служба УЕФА. — Сравнивать меня с такими великими вратарями... Не знаю, очень рано. То, что они сделали для футбола, для страны, не сравнить ни с чем. Я просто хотел сделать так, чтобы в России не чувствовали, будто сборной не хватает вратаря.

В текущем сезоне 33-летний Гильерме провел 23 матча за «Локомотив» и пропустил 29 голов. На его счету также 5 игр за сборную России и 5 пропущенных мячей.

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