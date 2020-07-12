«Гильерме и Баринов будут готовиться к ЦСКА». Николич прокомментировал ничью с «Уфой»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич считает закономерным исход матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России с «Уфой» (1:1).

— Недоволен результатом и игрой. Мы опытная команда, нужно показывать свой менталитет, но мы этого не сделали. В первом тайме больше нервничали, было десять невынужденных ошибок, теряли мяч и давали шанс сопернику убегать в контратаку, — сказал Николич. — Провели второй тайм лучше, но как часто бывает в футболе, этого не хватило. У вас были шансы забить второй мяч, но могу признать, что у «Уфы» они тоже были. Поэтому закономерный результат.

— С чем связаны замены в перерыве?

— У Мурило была желтая карточка, был риск красной. Антону Миранчуку не хватило физических кондиций. Скажу, что общий характер игры после замен улучшился. Поэтому это было связано и с тактикой, и с другими причинами.

— Рады за Фарфана?

— Счастлив, что он забил. Он показал свое качество, его не надо представлять. Пока Фарфана не хватает на долгое время, но скоро он наберет форму.

— Как дела у травмированных?

— Гильерме и Баринов будут готовиться к игре с ЦСКА. И Рыбус тоже, который пропускал из-за карточек. (Дмитрий Зеленов)