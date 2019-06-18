Герман Ткаченко: "Не вижу к Фернандесу интереса на Западе"

Обстоятельный разговор в редакции "СЭ" с главой компании ProSportsManagement, которая ведет дела Федора Смолова, Юрия Жиркова, Олега Шатова и ряда других известных футболистов, Германом Ткаченко.

– Верите в то, что Мариу Фернандес может перейти из ЦСКА в "Зенит"?

– Если Мариу перейдет из ЦСКА в другой российский клуб, то трансферная стоимость будет 20 миллионов плюс.

– А если за границу?

– Где-то 20 минус. Но я не вижу к нему интереса на Западе.

– Серьезно?

– "Атлетико" всю жизнь его хотел. Но почему-то до сих пор не купил. Даже после великолепного чемпионата мира. Что-то есть в этом, не находите? (Отдел футбола "СЭ")

Полностью интервью Ткаченко