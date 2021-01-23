Геркус заявил, что у каждого региона должен быть клуб ПФЛ

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказал мнение, что у каждого региона России должен быть свой клуб в ПФЛ.

«В наши дни в ПФЛ — третьей и последней ступени футбольной пирамиды РПЛ — ФНЛ — ПФЛ — встречаются уже совсем маленькие бюджеты. Минимальные, — написал Геркус в своем Telegram-канале. — В диапазоне от 12 до 15 млн рублей за сезон. Зарплаты игроков в таких командах — в районе 30 тысяч рублей в месяц. Случаются и меньше, но это для молодых совсем. Для более-менее взрослого игрока 30 тысяч это минимум.

Обычно это местные ребята, потому что выкраивать из такой зарплаты на съемное жилье совсем тяжело. Альтернатива — жить на базе или в интернате, если у клуба есть дружественная школа с интернатом. Помимо зарплат такой клуб тратится на минимальный офис, тренерский штаб, автобус для выездных матчей и аренду местного стадиона. Аренда плюс сопутствующие расходы стоит в районе 100-200 тыс. за игру. 1,5-2 млн за сезон. Итого за сезон, повторюсь, 12-15 млн минимум. Если 30-50 — это богатый клуб с перспективами подняться в ФНЛ. Минимальные бюджеты у самых скромных наших регионов — примерно 30 миллиарда рублей в год. Выделяя, например 15 миллионов, бюджет будет тратить 1/2000, то есть 0.05%. По силам это региональным бюджетам? Мне кажется, вполне.

В конце концов, местный клуб — это визитная карточка региона, его витрина. До какой-то степени эти расходы можно считать рекламой региона. С другой стороны, если хотя бы тысячи две зрителей регулярно ходят на матчи — это важная социальная функция, рубрика в местных новостях, локальный патриотизм, да и просто развлечение. С третьей стороны, лучшие выпускники местных футбольных школ — а ДЮСШ во множестве есть в каждом регионе России — могут получить возможность хотя бы лет пять поиграть в профессиональном футболе. Исходя из этой логики, у каждого региона должен быть минимум клуб ПФЛ. Это не неподъёмное бремя, от него есть вполне измеряемая польза".