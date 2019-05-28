По информации "СЭ", в течение ближайшей недели Илья Геркус проведет консультации с руководством "Динамо" и банка ВТБ.

Геркус в декабре покинул пост гендиректора "Локомотива". Функционал и возможный пост менеджера в руководстве бело-голубых не определены, как и нет решение о его приходе в клуб – речь пока идет о консультациях.

В бытность Геркуса руководителем "Локомотива" команда клуба вернула себе чемпионский титул и завоевала Кубок страны.

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