Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью YouTube-каналу «Рашен Football» оценил отношение к «Сочи» в фанатской среде.

— «Сочи» — фарм-клуб «Зенита»?

— Есть определенное пренебрежение к «Сочи» со стороны общественности. Массовая передача игроков из «Ростова», «Зенит», которая была, потом обратно «Сочи». Люди этого не понимают — что это такое, как так можно вообще? Это можно объяснить. Но то, что не удосужились объяснить, это проблема.

— Это игра по правилам?

— Это игра по правилам, но она легко критикуемая. И на эту критику предпочли ничего не отвечать. А это плохой ответ. Какую-то позицию надо было сформировать: у нас смена поколения, одно, другое, эти игроки — ошибка. Но слово «ошибка», видимо, никто не хочет произносить. Это значит признать — мы ошиблись.

И вот мы этих людей продаем — там же в основном трансферы были, не за бесценок отдали. Кто-то был продан хорошо, кто-то плохо — такое бывает в футболе.

Так как клуб перевозили из Петербурга, у руководства «Динамо», очевидно, были какие-то близкие отношения с руководством «Зенита». Понятно, что обратились туда, наверное, финансовые условия устроили. И это выглядело как — фарм-клуб.

Означает ли это дальнейшее развитие болельщицкой мысли? Раз они вот так им дали игроков, пусть за деньги, они им будут возвращать очками. Ну это глупость полная. Ну как?