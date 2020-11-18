Геркус назвал самый популярный клуб в России

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью YouTube-каналу «Рашен Football» отметил, что сейчас самым популярным клубом в России является «Спартак».

— Сейчас, я думаю, «Зенит» непопулярнее «Спартака», — сказал Геркус. — Человеческое сердце переменчиво — сегодня одни герои, завтра другое. Сегодня есть болельщики «Краснодара», о котором еще семь лет назад никто не слышал. «Зенит» тогда прилично выступал в еврокубках, выиграл Кубок УЕФА, а «Спартак», выступал, скажем, не так хорошо.

— Сегодня «Спартак» — самый популярный клуб в России?

— Мне кажется, если сейчас провести этот опрос, то «Спартак» выиграет. Когда я работал в «Зените», одной из моих задач в «Зените» была федерализации бренда — стать командой, за которую болеют повсеместно. Эта задача до конца не выполнена.

— Почему?

— Платформа зенитовского бренда постоянно сваливалась на то, чтобы быть представителем Петербурга именно с географической точки зрения. Быть именно жителем Санкт-Петербурга, а не быть модным, музыкальным, продвинутым, уютным, как Питер. Именно вот это противопоставление «Мы Питер, а вы нет» отталкивает региональных болельщиков. Эту проблему «Зенит» не преодолел.