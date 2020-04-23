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Георгий Джикия: «Обменяем Соболева на Кокорина. Я даже доплачу»

22:41
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия в прямом эфире Instagram с комментатором Нобелем Арустамяном ответил на вопрос кого из игроков Тинькофф российской премьер-лиги он взял бы в команду.

— Кокорин... Нет, это будет некорректно. Соболева поменяем на Кокорина, и все. Я даже доплачу! — пошутил Джикия. — Я бы еще Джанчика (Ананидзе — Прим. «СЭ») вернул. И Самед (Александр Самедов — Прим. «СЭ») может возобновить карьеру. Соболев уже раздражает. Будет плохо себя вести, не выкупят!

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