Георгий Джикия: "Наверное, Моуринью только в Балашихе мог упасть"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия в интервью пресс-службе красно-белых – о приглашении бывшего тренера "Реала" и "МЮ" Жозе Моуринью на матч "Авангарда" в Балашиху. Напомним, что португалец упал на льду после символического вбрасывания.

– Вас приглашали вместе с Моуринью?

– Нет, я тогда был с командой на сборах. Но, к слову, было интересно наблюдать за ним. Сначала не поверил, что португалец в Балашихе. Потому что мне об этом не сообщали. (Улыбается.) Зато когда он упал, я понял, что он стопроцентно в Балашихе. Наверное, Жозе только там мог упасть.

– У вас там тоже случались курьезы?

– Да, падал на льду, но не на хоккейном. И не при всех.

– Ну, вы как-то в родном городе колесо себе пробили...

– Такое было, и не раз. Это нормальное явление в Балашихе.