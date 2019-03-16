Георгий Джикия: "Наверное, Моуринью только в Балашихе мог упасть"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия в интервью пресс-службе красно-белых – о приглашении бывшего тренера "Реала" и "МЮ" Жозе Моуринью на матч "Авангарда" в Балашиху. Напомним, что португалец упал на льду после символического вбрасывания.
– Вас приглашали вместе с Моуринью?
– Нет, я тогда был с командой на сборах. Но, к слову, было интересно наблюдать за ним. Сначала не поверил, что португалец в Балашихе. Потому что мне об этом не сообщали. (Улыбается.) Зато когда он упал, я понял, что он стопроцентно в Балашихе. Наверное, Жозе только там мог упасть.
– У вас там тоже случались курьезы?
– Да, падал на льду, но не на хоккейном. И не при всех.
– Ну, вы как-то в родном городе колесо себе пробили...
– Такое было, и не раз. Это нормальное явление в Балашихе.
Моуринью упал во время вбрасывания перед матчем "Авангард" - СКА 😄 pic.twitter.com/7WVYvP8SJc– СЭ Хоккей (@hockey_se) 4 февраля 2019 г.
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-03-16-georgiy_dzhikiya_snachala_ne_poveril_chto_mourinyu_priyekhal_v_balashikhu/