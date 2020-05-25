Геннадий Орлов: «У Саши Панова есть основания болеть за «Спартак»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в день 95-летия «Зенита» вспоминает значимые даты в истории клуба.

— После Павла Садырина «Зенит» принял Анатолий Бышовец. В городе при нем поверили в команду, которая начала обыгрывать дома «Спартак». В принципе он и собрал тот «Зенит», который с Анатолием Давыдовым взял первый российский трофей.

99-й год — победа в финале Кубка России. Впервые на моей памяти остановили движение на Невском проспекте. «Зенит» провезли по городу в открытой машине. Так начинались шаги питерцев к славе.

Надо отдать должное и Виталию Мутко, который привлекал много спонсоров.

Два мяча в финале забил Саша Панов. В чем его феномен? Ему где-то не хватало здоровья, как, кстати говоря, и Аршавину. Но у Андрея, к счастью, не было гепатита. А Саша переболел... Ну он сам рассказывал про свое детство в Колпино. Чего там только не приключалось.

У него рост — 165 сантиметров, ноги коротенькие. И он так здорово лавировал между здоровыми защитниками (смеется). Чувство мяча, понимание игры — все при нем. Парень с собственным достоинством, заставлял себя уважать. Бышовец многому ему научил, раскрыл.

«Сент-Этьенн» заплатил за Панова «Зениту» 5 миллионов — очень серьезная сумма по тем временам. Приехал он во Францию, а врачи удивились, почему у него все время насморк. Саша объяснил: «Я же из Питера, там у нас всегда сыро». Но все равно сдал анализы, и у него выявили гепатит... Отправили в фарм-клуб — «Лозанну».

А когда он вернулся в Россию, в «Зенит» его уже не взяли. И Панов мне с грустной иронией рассказывал: «Я же им еще и автобус выбил в свое время. А они...»

История следующая. Губернатор Владимир Яковлев как-то приехал на базу «Зенита». А другие ребята подговорили Панова: ты скажи ему, что у нас автобуса нет. И Саша исполнил в конце встречи с главой региона: «Вы знаете, нам просто стыдно ездить на нашей старой развалюхе. Мы все-таки город представляем». Яковлев ответил — я вас услышал. И через две недели появился шикарный немецкий «Мерседес» (смеется). Вот он и удивляется до сих пор:

«Выручили за меня 5 миллионов, автобус получили, а назад не взяли...»

Поэтому Саша сейчас и болеет за московский «Спартак». Имеет на то основания. Да, это вызывает негодование у некоторых болельщиков «Зенита». Но ведь по большому счету парня тогда обидели... А он потом вполне успешно поиграл за московские команды. (Виталий Айрапетов)

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