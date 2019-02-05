Геннадий Орлов: "Ракицкий сказал о Петербурге такое, чего Паредес никогда не говорил"

Спортивный комментатор Геннадий Орлов - о переходе Ярослава Ракицкого в "Зенит". Ранее защитник выступал за "Шахтер".

- Что мне понравилось, Ракицкий сказал, что Петербург - не чужой для него город. Здесь живет его отец. Няня его детей до 17 лет жила в Ленинграде, - сказал Орлов в своем видеоблоге. - Он знает жителях Петербурга как о самых приличных людях и готов играть за "Зенит". Вот это как раз те слова, которых никогда не говорил Паредес. Для него Петербург - это очередная остановка в его карьере.

Напомним, Леандро Паредес стал игроком "ПСЖ".

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