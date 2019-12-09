Геннадий Орлов: «Дзюба находит в себе резервы, насилует себя»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу оскорблений болельщиков в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

В помните психологический фон в матче с Сан-Марино? И раньше мы знали, что покрикивают против Дзюбы, — сказал Орлов в передаче на своем YouTube-канале. — Кто-то завидует. Кто-то вспоминает, как Артем ушел из «Спартака», хотя его оттуда выдавили. Разве вы забыли об этом? Вспомните. В основном зависть, потому что сейчас он футбольный герой. Герои всегда вызывают зависть. Определенной части болельщиков и вообще людей.

Дзюбу загнали в угол, как в Тулу его отправили, когда ему в сборную надо было пробиться. И сейчас он проявляет себя. И он находит в себе резервы, насилует сам себя, заставляет себя играть так, как надо играть.