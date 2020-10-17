Известный комментатор Геннадий Орлов выразил недовольство, что в России не доверяют отечественным специалистам. У него вызвало недоумение то, что Курбан Бердыев и Анатолий Бышовец остаются без работы.

— Опыт Бердыева никому не нужен. Бышовец хороший тренер, его опыт никому не нужен. Зато мы берем из Германии, Шварца вот назначили, — сказал Орлов в эфире «Матч премьер».

Последним местом работы Бышовца был «Локомотив», который он возглавлял в 2007 году и выиграл Кубок России. Бердыев в 2019 году покинул «Рубин».