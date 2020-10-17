Геннадий Орлов: «Бышовец — хороший тренер, а мы берем из Германии»
Известный комментатор Геннадий Орлов выразил недовольство, что в России не доверяют отечественным специалистам. У него вызвало недоумение то, что Курбан Бердыев и Анатолий Бышовец остаются без работы.
— Опыт Бердыева никому не нужен. Бышовец хороший тренер, его опыт никому не нужен. Зато мы берем из Германии, Шварца вот назначили, — сказал Орлов в эфире «Матч премьер».
Последним местом работы Бышовца был «Локомотив», который он возглавлял в 2007 году и выиграл Кубок России. Бердыев в 2019 году покинул «Рубин».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.