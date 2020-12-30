Генеральный секретарь РФС Александр Алаев высказался по поводу календаря первых туров весенней части сезона Тинькофф-РПЛ. Календарь был опубликован сегодня, 30 декабря. Игры 23-го тура пройдут не в выходные 20-21 марта, а в середине недели, 17-19 марта.

— Прежде всего я хочу поблагодарить лигу и клубы за то, что они пошли навстречу и откликнулись на просьбу РФС и главного тренера, — цитирует ТАСС Алаева. — Календарь всегда вызывает дискуссии, всегда тяжело найти баланс между интересами клубов и сборной, но сейчас сложилась ситуация, когда молодежная сборная России попала на чемпионат Европы и сыграет три матча группового этапа в марте, национальная команда начнет отбор тремя играми в течение одной недели. Для нас было принципиально важно обеспечить комфортные условия для сборной и ее подготовки.