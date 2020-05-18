Гендиректор «Зенита» рассказал, когда Семак подпишет новый контракт с клубом

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, на каких условиях будет подписан новый контракт с главным тренером Сергеем Семаком.

— Противоречий как таковых не было, — цитирует Медведева «Спорт уик-энд». — Речь шла о рабочих моментах, которые практически полностью урегулированы. В ближайшие дни и совершенно точно — до истечения срока нынешнего контракта мы подпишем новое соглашение. И оно будет не на один год.