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Гендиректор «Зенита» рассказал, когда Семак подпишет новый контракт с клубом

09:45
Сергей Семак. Фото Reuters
Сергей Семак. Фото Reuters
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Гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, на каких условиях будет подписан новый контракт с главным тренером Сергеем Семаком.

— Противоречий как таковых не было, — цитирует Медведева «Спорт уик-энд». — Речь шла о рабочих моментах, которые практически полностью урегулированы. В ближайшие дни и совершенно точно — до истечения срока нынешнего контракта мы подпишем новое соглашение. И оно будет не на один год.

Дополнительная информация:

https://sport-weekend.info/futbol/premer-liga-2018-19/na-kakikh-usloviyakh-budet-podpisan-novyj-kontrakt-s-semakom-iz-pervykh-ust

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