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Гендиректор «Зенита»: «Обвал рубля? Не надо преувеличивать масштабы случившегося»

16:55
Александр Медведев (справа). Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Медведев (справа). Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал резкое изменение экономической ситуации в России и ее возможных последствий для питерского клуба.

— Обвал рубля сильно ударит по «Зениту»? — вопрос Медведеву.

— Пока не надо преувеличивать масштабы происходящего. Давайте посмотрим, как рынок будет развиваться и уже потом сделаем выводы и анализ.

— Но ведь контракты у ваших легионеров в евро?

— Да. В евро. Но и существенная часть доходов «Зенита» тоже в евро. Рано проводить анализ. Давайте подождем. (Виталий Айрапетов)

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