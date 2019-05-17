Гендиректор УК "Динамо": "Новое поле стадиона "Динамо" может прожить около 10 лет"

Новое поле Центрального стадиона "Динамо" имени Льва Яшина может существовать около 10 лет, сообщил журналистам Андрей Лунтовский – генеральный директор УК "Динамо", которая управляет ареной.

– Прошивка при определенных условиях живет порядка 10 лет, – сказал Лунтовский. – Сам газон ежегодно проходит реновацию – в конце сезона полностью скашивается, уходит на зимовку, а на следующий год снова засевается. При такой цикличности поле может существовать спокойно около десяти лет.

По словам гендиректора УК "Динамо", компания, которая занималась устройством газона, предоставила стадиону гарантийные обязательства.

– Гарантия – на год или два, сейчас точно не могу сказать, – отметил Лунтовский.

На вопрос, сколько стоило новое поле, Лунтвоский ответил: "Столько же, сколько и другие поля. Конкретные цифры назвать не готов. Если посмотрите в интернете, сколько стоит прошивка поля, то увидите цифры. В пределах этих сумм мы и работаем. Основная составляющая – это прошивка".

Первый матч на динамовском стадионе состоится 26 мая – во встрече 30-го тура чемпионата России "Динамо" сыграет с тульским "Арсеналом". (Илья Андреев)