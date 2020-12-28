Гендиректор «Уфы»: «Будем разговаривать с клубами по Данченко и Морозову, сумма выкупа недешевая»

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков в беседе с «СЭ» рассказал об истекающих летом контрактах основных игроков команды.

— У некоторых игроков заканчиваются контракты летом: Данченко, Морозов, Йокич, Аликин. Планируете ли продлевать их контракты?

— Данченко и Морозов находятся у нас в аренде. Будем разговаривать с теми клубами, у которых права на этих игроков. С самими игроками тоже будем разговаривать, но это будет ближе к лету. Сумма выкупа там не самая дешевая. Контракт с Йокичем рассчитан еще на два года, плюс год к нынешнему сроку. С Аликиным сядем и поговорим. В конце сезона посмотрим по его самочувствию, игрок, все-таки, возрастной.

(Владимир Пушкарев)