Гендиректор «Уфы»: «Будем разговаривать с клубами по Данченко и Морозову, сумма выкупа недешевая»
13:15
Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков в беседе с «СЭ» рассказал об истекающих летом контрактах основных игроков команды.
— У некоторых игроков заканчиваются контракты летом: Данченко, Морозов, Йокич, Аликин. Планируете ли продлевать их контракты?
— Данченко и Морозов находятся у нас в аренде. Будем разговаривать с теми клубами, у которых права на этих игроков. С самими игроками тоже будем разговаривать, но это будет ближе к лету. Сумма выкупа там не самая дешевая. Контракт с Йокичем рассчитан еще на два года, плюс год к нынешнему сроку. С Аликиным сядем и поговорим. В конце сезона посмотрим по его самочувствию, игрок, все-таки, возрастной.
(Владимир Пушкарев)
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