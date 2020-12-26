Гендиректор «Сочи» Рубашко рассказал о скандале с «Ростовом»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко дал большое интервью обозревателю «СЭ», в котором ответил на все актуальные и острые вопросы о клубе. В частности, он объяснил позицию «Сочи», отказавшегося переносить матч с «Ростовом» из-за вспышки коронавируса у гостей, в результате чего ростовчане сыграли юношеским составом и были разгромлены 10:1.

— Интересовались ли мнением Владимира Федотова, когда клуб не согласился на предложение «Ростова» о переносе того знаменитого матча, на который команда с Дона вышла юношеским составом?

— Да, это было наше общее решение. Вместе с Федотовым. Мы прекрасно помним, что не смогли сыграть матчи двух последних туров из-за ковида. И, если бы перенесли игру с «Ростовом», она пришлась бы как раз на те даты. Скорее всего, тогда мы в итоге вылетели бы в ФНЛ.

— Просто в декабре, еще будучи главным тренером «Оренбурга», Федотов согласился на перенос матча с «Сочи» из-за эпидемии ОРВИ у игроков вашего клуба, сказав, что в Оренбурге отнеслись к этой ситуации с пониманием. А когда беда пришла в другую команду — понимания уже не было.

— С декабря было куда переносить матчи, и тогда о той критической ситуации, которая возникла из-за пандемии, не шло и речи. Проводя подобные сравнения, всегда нужно учитывать контекст. В декабре и июне он был абсолютно разным. Так что все мы сделали правильно. Если бы не было такой ситуации, мы бы, естественно, перенесли матч с «Ростовом». Но когда все в ней оказались, мы все как работники клуба «Сочи» должны были заботиться в первую очередь о его интересах. И понимали, к чему может привести перенос.

— Медийно вы проиграли войну с «Ростовом» в одну калитку. Анализировали — почему? Может, вам надо было сделать на опережение какое-то заявление, а не отвечать на выпады оппонента? Общественное мнение было явно не на вашей стороне.

— Можно, не буду это комментировать?

— Почему? Это ведь важная история.

— Согласен. Но не хочу размахивать кулаками после драки. У нас есть достаточно фактических аргументов, чтобы доказать нашу правоту. Но, в отличие от другого клуба, мы решили повести себя по-джентльменски и их не обнародовать. За что и получили.

Сейчас мы достаточно нормально общаемся с «Ростовом», антагонизма нет. А ворошить прошлое и что-то дальше раздувать точно смысла не видим. Мы все — в одной лодке. И нам не за что оправдываться. Главное — согласившись на перенос, мы бы в итоге вылетели и похоронили всю ту работу, которую делали последние несколько лет. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью с Рубашко уже на сайте «СЭ»