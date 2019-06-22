Гендиректор "Сочи" не удивлен разгромному поражению от "Спартака"

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко не придает значения крупному поражению в товарищеском матче от "Спартака" (1:7).

- Идет подготовительный период, результату значения не придаем, спокойно к этому относимся и понимаем, над чем нужно поработать, - цитирует ТАСС Рубашко. - На сегодняшний счет смотреть не нужно - впереди еще один сбор, самые важные игры будут в чемпионате. Ничего страшного не произошло, для нас это не удивительно.

По сути это первая игра на уровне премьер-лиги. Соперник сыгранный и мастеровитый, другие скорости, а команда находится под нагрузками. Это был спарринг, в котором каждый из тренеров преследовал свои цели.

В составе "Спартака" отличились Луиз Адриану (дважды), Солтмурад Бакаев, Александр Ломовицкий, Зе Луиш (с пенальти), Максим Глушенков и Георгий Мелкадзе. Аяз Гулиев не реализовал пенальти. У "Сочи" единственный гол с пенальти забил Анатолий Катрич.

"Спартак" разгромил "Сочи", Адриану оформил дубль