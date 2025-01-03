Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов: «По рейтингу зарплата Кокшарова во втором эшелоне»
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил, стал ли форвард Александр Кокшаров одним из самых высокооплачиваемых футболистов нижегородского клуба.
«Кокшаров — один из самых высокооплачиваемых футболистов «Пари НН»? Нет, ни в коем случае. По рейтингу зарплата Александра во втором эшелоне», — цитирует Мелика-Гусейнова «РБ Спорт».
В декабре 20-летний Кокшаров перешел из «Краснодара» в «Пари НН» на правах аренды. В нынешнем сезоне он сыграл 2 матча за «быков» в FONBET Кубке России.
Источник: РБ Спорт
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|
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|
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|
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|3
|7
|8
|22-35
|16
|
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|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
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|18
|2
|7
|9
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|13
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|Оренбург
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
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Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
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Ростов – Динамо
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ЖК
|Г
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Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
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Оренбург
|14
|1
|5
|
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|1
|3
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