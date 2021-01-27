Гендиректор «Локомотива» намекнул на новые трансферы

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко во время трансляции товарищеского матча против «Эстерсунда» рассказал о планах клуба по работе с болельщиками, а также сообщил, что в клубе могут состоятся еще трансферы.

«Хочется сделать сюрприз для болельщиков: мы постараемся сделать так, чтобы на стадионе к следующим матчам стало комфортней. Также запущены все проекты, идет реконструкция «Баковки» и началась реконструкция стадиона «Перово». С уверенностью можно сказать, где будет тренироваться команда: будет большая спортивная арена «Лужников» — это очень хорошие условия для нашей основной команды. Там будет все необходимое.



По поводу трансферов: клуб должен постоянно работать над этим. У нас есть сложности с лимитом, так как все позиции иностранцев заняты. Однако пока трансферное окно не закрыто — могут быть новости», — сказал Леонченко.

Этой зимой москвичи пополнились защитником «Бордо» Паблу, а также полузащитником «Торпедо» Ильей Берковским.