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Гендиректор «Краснодара»: «Итоги нашей трансферной кампании посмотрим в мае»

06:06
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Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг отметил, что итоги работы в трансферное окно будут подводить в конце сезона. Также он добавил, что всегда хочется большего.

— Итоги нашей трансферной кампании посмотрим в мае, — цитируют «Известия» Хашига. — Довольны ли теми сделками, которые оформили? Всегда хочется чего-то большего.

Напомним, минувшим летом «Краснодар» потратил около 30 миллионов евро, подписав восемь игроков.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/917213/sevastian-terletckii/proshli-kluby-rpl-obnovili-transfernye-rekordy

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