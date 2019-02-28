Гендиректор "Химок": "Пока перенос матча с "Сибирью" не рассматриваем"

"Химки" пока не рассматривают вопрос переноса матча первенства Олимп-ФНЛ с "Сибирью", который запланирован на 10 марта, сообщил гендиректор подмосковного клуба Василий Иванов.

10 марта также должен пройти матч 18-го тура чемпионата России "Динамо" – "Спартак". Предполагалось, что он пройдет на стадионе "Динамо", однако комиссия РПЛ не допустила поле арены. В качестве основного стадиона "Динамо" заявило на сезон "Арену Химки", где играло в первой части сезона.

– На данный момент мы планируем играть на "Арене-Химки" и, скорее всего, будем там играть. Я не знаю, какой выход есть у "Динамо". "Химки" пока вопрос переноса своего матча не рассматривают, – цитирует ТАСС Иванова.

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