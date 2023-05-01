Гендиректор «Химок» — о вопросе про ФНЛ: «Не дождетесь»

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о возможном вылете подмосковной команды в ФНЛ после поражения в матче 25-го тура от «Локомотива» (1:5).

— Клуб после такого поражения, может быть, уже психологически готовится к первому дивизиону?

— Не дождетесь, — сказал Оленев «СЭ».

«Химки» после 25-го тура занимает пятнадцатое место, набрав 17 очков.