Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал решение клуба продлить контракт с главным тренером команды Виктором Гончаренко. Новое соглашение 42-летнего специалиста рассчитано до конца следующего сезона.

— Вчера прошла рабочая встреча между руководством клуба, Виктор Михайловичем Гончаренко, (заместителями генерального директора) братьями Березуцкими и (и.о. главы селекционного отдела) Андреем Мовсесьяном, на которой обсудили текущие вопросы и задачи. А по ее итогам, как и планировали, продлили контракт. Надеюсь, вместе мы сможем добиться хороших результатов, — сказал Бабаев. (Виталий Айрапетов)