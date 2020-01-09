Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал «СЭ» подписание контракта с лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии Ильей Шкуриным. Ранее в СМИ появлялась информация, что предметный интерес к Шкурину проявлял «Спартак».

— Хороший трансфер по соотношению цены и качества, — заметил Бабаев. Как нам известно, ЦСКА не единственный российский клуб, который делал предложение по этому футболисту. Насколько Илья усилит нашу команду, покажет время, но в 20 лет стать лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии уже неплохое достижение. Надеемся, что Шкурин приложит все усилия, чтобы повторить этот результат уже в российском чемпионате, благо в ЦСКА дорога молодым всегда открыта.

— Правда, что на Шкурина претендовал «Спартак»?

— Разговоры об этом были, но официально подтвердить не могу. (Виталий Айрапетов)