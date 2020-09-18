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«Где футболка Месси? В сейфе!» Глушаков — об обмене с аргентинским нападающим

15:05
Лионель Месси и Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Лионель Месси и Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Полузащитник Денис Глушаков, который ранее покинул «Ахмат», вспомнил, как обменялся футболками с нападающим «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелем Месси.

«Как это было? Шли в перерыве, я ему предложил обменяться. Он без проблем согласился, взял еще мою. Я сразу зашел в раздевалку и быстро спрятал в сумку. Помню, Черышев мне привез с автографом Криштиану Роналду, а она пропала в гостиннице. Где сейчас футболка Месси? В сейфе», — сказал Глушаков на видео Youtube-канала «Коммент. Шоу».

Дополнительная информация:

https://youtu.be/tUu24KKUs_0

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