Полузащитник Денис Глушаков, который ранее покинул «Ахмат», вспомнил, как обменялся футболками с нападающим «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелем Месси.

«Как это было? Шли в перерыве, я ему предложил обменяться. Он без проблем согласился, взял еще мою. Я сразу зашел в раздевалку и быстро спрятал в сумку. Помню, Черышев мне привез с автографом Криштиану Роналду, а она пропала в гостиннице. Где сейчас футболка Месси? В сейфе», — сказал Глушаков на видео Youtube-канала «Коммент. Шоу».