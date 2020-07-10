Газзаев считает, что ЦСКА способен попасть в Лигу чемпионов

Заслуженный тренер России, бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о шансах армейцев на попадание в Лигу чемпионов по итогам чемпионата России-2019/20.

— Надеюсь, что после передряг у армейцев все стабилизировалось, — цитируют «Известия» Газзаева. — Сложные ситуации происходят во всех командах. Возможно, это позволило встряхнуть коллектив. Ряд критических замечаний в адрес игроков тоже был услышан.

Считаю, у ЦСКА по-прежнему есть шанс при хорошем стечении обстоятельств зацепиться за Лигу чемпионов. Последние матчи внушили оптимизм — приятно было смотреть их поединки со «Спартаком» и «Ахматом». Именно такой игры все и ждут от ЦСКА — армейцы не имеют права опускаться ниже определенной планки.

После 27 туров чемпионата России ЦСКА занимает 3-е место, позволяющее попасть в отборочный турнир Лиги чемпионов. Идущий 4-м «Краснодар» с 45 очками имеет на матч меньше.