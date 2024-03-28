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Газзаев: «Федотов успешно работает, дает результаты. Продлить его контракт будет правильным решением»

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию о возможном продлении контракта клуба с Владимиром Федотовым.

В четверг, 28 марта, директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что слухи о продлении соглашения с 57-летним специалистом не соответствуют действительности. Контракт с тренером рассчитан еще на 1,5 года.

«Федотов достаточно успешно работает, дает результаты — это самое главное для тренера. Мы видим поступательное движение, поэтому мне кажется, что продление будет абсолютно правильным решением. Любая работа любого тренера — это результат. Если у тренера есть результат, значит, он все правильно делает. В прошлом году у него был результат: серебряные медали, кубок. Я считаю, что это достижение после неудачных выступлений ЦСКА. В этом году, я думаю, команда может рассчитывать на попадание в тройку», — сказал Газзаев «СЭ».

На данный момент ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 20 турах.

Федотов возглавил красно-синих в июне 2022 года. В сезоне-2022/23 под его руководством ЦСКА завоевал серебряные медали РПЛ и выиграл Кубок России.

(Савелий Максимцев)

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
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 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
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 Урал 20 5 4 11 19-33 19
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16
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