Газон на «Ростов Арене» приведут в порядок к апрельскому матчу с «Краснодаром»

Газон на «Ростов Арене» приведут в нормальное состояние к матчу Тинькофф — чемпионата России «Ростов» — «Краснодар», сообщает ТАСС. Встреча состоится 12 апреля.

Накануне на «Ростов Арене» состоялся матч 21-го тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА (3:2). По словам главного тренера ростовчан Валерия Карпина, состояние поля было катастрофичным.

Министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян уточнил, что новой управляющей компании потребуется порядка 20-25 дней, чтобы привести газон в нормальное состояние.