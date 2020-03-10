Газон на «Ростов Арене» приведут в порядок к апрельскому матчу с «Краснодаром»
18:22
Газон на «Ростов Арене» приведут в нормальное состояние к матчу Тинькофф — чемпионата России «Ростов» — «Краснодар», сообщает ТАСС. Встреча состоится 12 апреля.
Накануне на «Ростов Арене» состоялся матч 21-го тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА (3:2). По словам главного тренера ростовчан Валерия Карпина, состояние поля было катастрофичным.
Министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян уточнил, что новой управляющей компании потребуется порядка 20-25 дней, чтобы привести газон в нормальное состояние.
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