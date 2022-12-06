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Сегодня, 15:25

Газизов заявил, что продолжит разбирательство с Федуном в правовом поле

Микеле Антонов
Корреспондент
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Шамиль Газизов (слева) и Леонид Федун (справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что намерен продолжить разбирательство с бывшим владельцем московского клуба Леонидом Федуном в правовом поле.

Ранее юрист красно-белых Елена Чачуа сообщила ТАСС об отмене решения о взыскании 89 миллионов рублей с экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Верховным судом Башкортостана.

«Кто сказал, что финальная точка поставлена? Юрист может хоть что говорить. Что дальше? Я нахожусь в правовом поле. Единственный вариант бороться с олигархами — находиться в правовом поле. Шансы очень маленькие, учитывая, кто и что стоит за этим. Бороться надо до конца. Вот и все», — сказал Газизов «СЭ».

Газизов подавал иск с требованием выплатить ему определенную часть средств за выход «Спартака» в еврокубки по итогам сезона-2020/21. Специалист работал в московском клубе с июля по декабрь 2020 года. В марте 2021 года он вернулся в «Уфу», где работал с 2012 года до момента перехода в «Спартак».

Леонид Федун перестал быть владельцем «Спартака» 22 августа нынешнего года. Компания «Лукойл» купила 100 процентов акций клуба, а Федун вышел из состава акционеров и покинул пост президента красно-белых.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

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18%

1.59
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23%

1.71

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21%

1.73
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
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3.03 00:00
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 12
П
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