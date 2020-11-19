Газизов рассказал об интересе «Ромы» к Кокорину

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов сказал, что интерес к форварду команды Александру Кокорину проявляла «Рома», а также другие европейские клубы.

— Что было за соглашение с Кокориным по европейским клубам?

— Соглашение, что если будет предметное предложение, которое он примет, мы его отпустим за такое-то количество денег. Если будет трансфер в районе этой суммы, мы ему не будем препятствовать. Мало того: я уверен, что это может произойти и зимой, и летом.

— «Рома» как-то контактировала с вами в августе, сентябре и октябре?

— Это были притирки, я так их назову. Были подходы, но оффера не было.

— Вам звонили агенты и представители?

— Да. И это была не только «Рома».

— Не только «Рома»?

— Да.

— А кто еще?

— Были притирки. Мы сказали, что готовы, разговаривайте с футболистом.

— У него есть в контракте отступные для российских клубов?

— Нет. Для иностранных есть, для российских — нет.

— Для российских клубов он бесценен?

— Ну нет. Он же не раб. Если он подойдет и скажет, что здесь плохо себя чувствует, и попросит отпустить в другой клуб, чтобы как-то двигаться в футболе, думаю, [в «Спартаке»] никто не будет против, — сказал Газизов в интервью каналу Нобеля Арустамяна на Youtube.

29-летний Александр Кокорин в текущем сезоне провел восемь матчей за «Спартак» во всех турнирах. В его активе один гол и две результативные передачи.