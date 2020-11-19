Газизов объяснил, почему не уволил Тедеско, когда пришел в «Спартак»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов объяснил, почему главный тренер красно-белых Доменико Тедеско ранее не был уволен.

— Мне кажется, в «Спартак» вы пришли с максимальным карт-бланшем. Об этом говорил Федун, это не тайна. Почему вы решили не менять тренера? Вы же могли это сделать.

— Естественно. Но я попросил — и это было наше общее решение, — что мы должны вместе с Доменико попробовать двигаться дальше.

— Вы провели разговор с Тедеско?

— Нет. Глядя на его работу, и после беседы с Леонидом Арнольдовичем было принято решение двигаться дальше. И Леониду Арнольдовичу за это тоже большое спасибо, потому что его решение было вот такое. Я его просто поддержал, — сказал Газизов в интервью каналу Нобеля Арустамяна на Youtube.

35-летний Доменико Тедеско был назначен главным тренером «Спартака» 14 октября 2019 года.