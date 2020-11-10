Газизов: «Евсеев принес себя в жертву, чтобы «Уфа» двигалась вперед»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, работавший до этого в «Уфе», поделился мнением об уходе из уфимского клуба главного тренера Вадима Евсеева.

«Евсеев сделал очень большую работу, но на определенном этапе ему пришлось пожертвовать собой, чтобы команда получила новый глоток воздуха. Хотел бы сказать ему большое спасибо. Вадим Валентинович принес себя в жертву ради того, чтобы «Уфа» двигалась вперед. Рашид Рахимов принял этот вызов для себя. Менеджмент «Уфы» надеется, что такая рокировка вдолгую даст определенный результат.

Впереди еще 16 туров, это большой отрезок. После двух-трех удачных матчей все может поменяться. Я вспоминаю года, когда мы были на предпоследнем месте в 29-м туре, а в итоге не попадали даже в стыки. Опыт у команды большой, даже в таких играх на выживание», — рассказал Газизов в интервью телеканалу БСТ.