Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский приступил к тренировкам с основным составом. Футболист тренируется с ограничениями, сообщает РИА «Новости».

— Часть времени он занимается в общей группе, — отметил главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев. — Правда, у него остаются определенные ограничения в тренировках. Мы его подводим к возвращению на поле, но не можем назвать точные сроки. Надеемся, это произойдет в ближайшее время.

Газинский до сих пор не вернулся в строй после травмы плеча, полученной в товарищеском матче за сборную России против «Чертаново» в июне. Сам футболист ранее говорил, что надеется восстановиться к ноябрю.

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