Газинский принял участие в челлендже Роналду

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский выложил новое видео в своем Instagram. Он сообщил, что принял эстафету от форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Суть упражнения состоит в том, чтобы в положении лежа на спине поднять ноги и руки вверх к потолку и постараться достать ладонями до ноги как можно больше раз за 45 секунд. Роналду сделал 142 повторения, Газинский — 55.

— Неделя первая, — написал Газинский. -55 раз за 45 секунд. Спасибо Криштиану Роналду за челлендж!

Он передал эстафету четверым людям, среди которых Александр Мартынович и баскетболист Виталий Фридзон.