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Сегодня, 20:30

Гаврилов рассказал о своем состоянии после инсульта

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал о состоянии своего здоровья после перенесенного инсульта.

«Да ничего, в общем-то нормальное состояние. Только рука вот не двигается до конца, речь еще нечеткая, будем так говорить. Я занимаюсь каждый день, у меня логопед, потом занятия идут. Поэтому тут есть какие-то продвижения, но еще не так, как хочется», — приводит слова Гаврилова ТАСС.

30 мая стало известно, что Гаврилов попал в реанимацию, позднее выяснилось, что он перенес инсульт. В начале июня он успешно перенес операцию на сонной артерии.

Источник: https://tass.ru/sport/18430287
Юрий Гаврилов (футбол)
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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Краснодар – Пари НН
 - : -
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
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Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
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 - : -
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 - : -
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