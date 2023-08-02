Гаврилов рассказал о своем состоянии после инсульта
Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал о состоянии своего здоровья после перенесенного инсульта.
«Да ничего, в общем-то нормальное состояние. Только рука вот не двигается до конца, речь еще нечеткая, будем так говорить. Я занимаюсь каждый день, у меня логопед, потом занятия идут. Поэтому тут есть какие-то продвижения, но еще не так, как хочется», — приводит слова Гаврилова ТАСС.
30 мая стало известно, что Гаврилов попал в реанимацию, позднее выяснилось, что он перенес инсульт. В начале июня он успешно перенес операцию на сонной артерии.
Источник: https://tass.ru/sport/18430287
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|1
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|
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|1
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|4
|
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|1
|1
|0
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|4
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|
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|0
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|0
|
15
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|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
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|
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|6.08
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|
Сочи – Ахмат
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Матео Кассьерра
Зенит
|3
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Наир Тикнизян
Локомотив
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Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
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|0
|
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Милан Гайич
ЦСКА
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|1
|0
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