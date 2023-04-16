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Сегодня, 17:22

Галактионов объяснил отсутствие Пиняева в матче с «Оренбургом»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Футболист Сергей Пиняев
Сергей Пиняев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал непопадание полузащитника железнодорожников Сергея Пиняева в заявку на матч с «Оренбургом» (4:1) в 23-м туре РПЛ.

— Пиняева не было в заявке, что с ним?

— Игра с «Зенитом» далась нашей команде достаточно непросто . Она получилась очень энергозатратной. Нам немного не удалось по времени, несколько дней не хватило, чтобы подвести Сергея к состоянию стопроцентной готовности к игре. Мы не стали рисковать. Дали ему паузу, чтобы он восстановился. Молодой футболист, большая нагрузка на него сваливается. Нужно, чтобы он полноценно восстановился и следующий цикл подготовки к игре с ЦСКА провел полноценно

— Кто на ваш взгляд вел игру?
— Понятно, что личности определяют ход игры на поле. И те ребята, которые оказались причастными к голевым действиям — это их большая заслуга. Но мы внутри команды договорились, что любое голевое действие, любой пропущенный мяч — это усилия или не усилия всей команды. Потому что для того, чтобы Дзюба отдавал, Глушенков забивал, группа игроков проделывает определенный объем черновой работы, сложной. И важны взаимодействия с точки зрения организации игры. То, что ребята сделали голевые действия — молодцы. Но я отмечаю всю команду, весь наш коллектив, который дисциплинирован, который бьется, который мотивирован и готов двигаться дальше, — передает слова Галактионова корреспондент «СЭ».

В нынешнем сезоне Пиняев провел за красно-зеленых 8 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом. В зимнее трансферное окно 18-летний полузащитник перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов».

Сергей Пиняев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
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 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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