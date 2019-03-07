Галактионов надеется, что Игнатьев скоро снова будет играть за "Краснодар"

Нападающие "Краснодара" Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов должны получить игровую практику на высшем уровне в соответствии с уровнем их готовности, заявил в интервью "СЭ" старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов.

В четверг РФС опубликовал состав молодежной сборной на мартовский сбор в испанской Марбелье. Российская команда сыграет товарищеские матчи со сверстниками из Швеции (22 марта) и Норвегии (25 марта). В список вошли форварды "Краснодара" Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов. Игнатьев в последнее время не попадает в состав "Краснодара". По некоторым данным, это происходит из-за разногласий по поводу продления игроком контракта с клубом.

- Игнатьев, и Сулейманов находятся в списке кандидатов в молодежную сборную России. Мы на этих футболистов очень рассчитываем, полагая, что у них есть все качества для того, чтобы стать лидерами нашей команды. Не хотел бы комментировать слухи, которые появились в ряде СМИ и тем более не собираюсь обсуждать клубные решения. Как тренеру молодежной сборной хотелось бы, чтобы кандидаты как в нашу команду, так и в национальную получали игровую практику на высшем уровне в соответствии с уровнем их готовности. Надеюсь, что если проблемы между игроками и клубом имеются, то они разрешатся, и Игнатьев, как, впрочем, и Сулейманов будут концентрироваться исключительно на том, чтобы проявить себя на футбольном поле. Тем более, если у ребят есть действующие соглашения.

- Вы сами с Игнатьевым разговаривали? Он как эту ситуацию воспринимает?

- Этот разговор еще предстоит. Я бы хотел поговорить с ним при встрече, а не обсуждать такие вопросы по телефону.

- По Сулейманову появлялись новости не только в связи с его контрактом, но и относительно его настоящего возраста. Вы допускаете, что Шапи может быть переписанным?

- Еще раз: это все слухи. На слухи обращать внимания не хочется. На сегодня Сулейманов – игрок, заявленный в клуб премьер-лиги. Ответственность за него несет "Краснодар". Мы ориентируемся на то, что видим. А на любые слухи, массирующиеся в СМИ, реагировать не хочется. Мы смотрим на футбольную составляющую, на то, что тот или иной игрок показывает на поле. Именно по этим критериям Сулейманов вызван в молодежную сборную.

В сентябре молодежная сборная России начнет отбор на чемпионат Европы-2021 года (U-21). В соперниках у россиян команды Сербии, Польши, Болгарии, Латвии и Эстонии (Александр Рогулев)