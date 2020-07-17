РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Футбольным клубам в Москве разрешат увеличить посещаемость до 25 процентов с августа

13:31
Стадион &quot;Динамо&quot;. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Стадион &quot;Динамо&quot;. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

С 1 августа в Москве будет разрешено увеличить до 50 процентов заполняемость стадионов с учетом социальной дистанции. Однако, как разъяснили Российской премьер-лиге в мэрии, по факту реальная посещаемость с учетом всех норм сможет составлять лишь около 25 процентов. Об этом сообщает в своем Telegram-канале обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер.

Сезон-2019/20 был возобновлен после паузы, вызванной коронавирусной пандемией. Сейчас на игры допускают болельщиков в количестве не больше 10 процентов от заполнения стадиона.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
34
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир